O América tem em dois atacantes estrangeiros a esperança de um bom segundo turno de Campeonato Brasileiro. Contratados recentemente, o argentino Mauro Zárate e o colombiano Berrío são a aposta da diretoria do Coelho para dar o salto de qualidade que o time precisa para se manter na elite do futebol brasileiro.

De olho em uma parceria com essa dupla gringa está Ribamar, que retornou ao time na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, pela 18ª rodada do Brasileirão, após um período contundido.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (8), no CT Lanna Drumond, o atacante fez questão de elogiar os dois companheiros de mais renome do time.

"Acredito que aumenta a concorrência com um jogador do nível do Zárate. Ele chega bem. Temos que elevar o nosso nível ao máximo para também podermos ajudar o América. O Zárate é um grande jogador, a gente conversa às vezes. Ele chega para acrescentar e ajudar. Cada um vai procurar ajudar ele da melhor forma também. Só o América ganha com isso. O Berrío é um cara vencedor, jogou em grandes clubes, foi campeão várias vezes. Acredito que ele também chegue para ajudar e passar um pouco da experiência”, disse o camisa 7.

Concorrência

Mesmo com o técnico Vagner Mancini optando em mandar a campo uma formação com quatro atacantes, a concorrência por uma vaga no ataque do América é fortíssima.

Somando a dupla estrangeira e Ribamar, o Coelho tem 14 atacantes à disposição: Ademir, Felipe Azevedo, Fabrício Daniel, Rodolfo, Chrigor, Marcelo Toscano, Luiz Fernando, Yan Sasse, Léo Passos, além dos jovens Kawê e Carlos Alberto, que ainda tem idade para atuar pelo time sub-20.

Mesmo com a farta gama de opções para o setor, Ribamar vê a situação como um ponto positivo para o Alviverde.

"(O Vagner Mancini) Tem grandes opções, chegaram mais jogadores. Com os atletas que tínhamos no grupo, a briga já era boa e sadia. Mas acredito que ele (Vagner Mancini) sabe a característica de cada um e vê o melhor para a equipe em cada jogo".

Na 17ª posição, com 18 pontos, o Coelho volta a campo neste sábado (11), para encarar o Athletico-PR, às 16h, no Independência, pela 20ª rodada do Brasileirão.

