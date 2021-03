O técnico Lisca ganhou uma opção para montar o setor ofensivo do América para o clássico contra o Cruzeiro, neste domingo (21), às 16h, no Independência, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

Contratado no início de março, o atacante Ribamar teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta sexta (19), e está apto a estrear pelo Coelho.

Aos 23 anos, o jogador acertou com o Alviverde até o final da temporada, após rescindir com o Pyramids, do Egito.

Na temporada passada, Ribamar foi cedido ao Vasco, equipe em que atuou até dezembro.

O último jogo do centroavante foi no dia 13 de dezembro, quando o cruzmaltino empatou em 1 a 1 com o Fluminense, em São Januário, em duelo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aprimorando a forma física e participando das atividades com o restante dos companheiros há algumas semanas, o atacante agora aguarda a decisão da comissão técnica sobre a possibilidade de ser relacionado para o clássico de domingo.

Na segunda colocação do Estadual, com nove pontos, o Coelho busca o triunfo sobre o Cruzeiro para se manter na caça ao líder Atlético, líder da competição, com 12 pontos.

O time celeste, por sua vez, aparece na quarta colocação, com sete pontos, e busca a vitória para ultrapassar o próprio América e subir na classificação.