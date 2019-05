O atacante Ricardo Goulart se despediu do Palmeiras e do Brasil na madrugada desta sexta-feira (23) com a vontade de querer voltar. O jogador conversou com os jornalistas no aeroporto de Cumbica, pouco antes de embarcar rumo à China, e disse que uma proposta irrecusável o faz voltar ao Guangzhou Evergrande, embora o desejo fosse de ficar mais tempo no Brasil.



Ao todo, foram 12 jogos pela equipe paulista, antes de o clube chinês oferecer a Goulart a renovação do contrato e um aumento salarial. A proposta fez o jogador romper o acordo de empréstimo com o Palmeiras.



"Teve uma reviravolta maluca nos últimos dias. A gente conversou bastante com a diretoria, com meu empresário e o Guangzhou. A gente entrou em um acordo e foi bom para ambas as partes", explicou.



O clube chinês vai ressarcir o Palmeiras pelo rompimento do empréstimo. A proposta para o jogador, feita pelo time chinês, foi de ampliar em mais cinco anos o contrato e oferecer aumento salarial de 70%. "Era irrecusável. Fico feliz pelo reconhecimento dos chineses", afirmou.



O atacante disse que mesmo com pouco tempo no clube paulista, conseguiu realizar o sonho de defender o time para o qual sempre torceu. "Eu entrei no Palmeiras pela porta da frente e estou saindo pela porta da frente também", comentou.



O jogador passou no começo do mês por uma cirurgia no joelho direito e teve retirado parte do menisco. Mesmo com o problema, ele garante que não terá problemas para se recuperar. "Estou apto para jogar. Isso será só questão de tempo. Quero deixar bem claro que vou voltar logo. O meu futuro é na China. Vou dar a volta por cima. Vou me cuidar e se recuperar", disse.



Pelo contrato de empréstimo assinado com o Palmeiras, o jogador ficaria até o fim deste ano, com possibilidade de compra. "Eu queria fazer mais pelo Palmeiras, o clube me abriu as portas. Sou grato a todos. Eu queria marcar meu nome mais firme no futebol brasileiro, mas as coisas aconteceram de forma diferente", comentou o atacante.

