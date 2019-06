Cobiçado no mercado por Santos e São Paulo, o atacante Ricardo Oliveira não vai deixar o Atlético para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A por outra equipe em 2019.

No duelo com o Santos, nesse domingo (9), o camisa 9 alvinegro completou sua sétima partida na competição pelo Galo e, pelo regulamento do torneio, não pode disputar a competição por outra equipe.

Nas últimas semanas, o Pastor teve o nome especulado no São Paulo, dirigido pelo técnico Cuca, que demonstrou interesse na possível contratação do jogador.

Há alguns meses, o Santos, time que Oliveira defendeu em duas oportunidades na sua carreira, também manifestou a intenção de contar com o centroavante para a sequência da temporada.

Apesar do jejum de oito jogos sem fazer gols, Ricardo Oliveira segue prestigiado tanto pelo técnico Rodrigo Santana, que o mantém na equipe titular, quanto pela diretoria, que descartou a saída do Pastor.

Mesmo com a má fase, Ricardo Oliveira segue como artilheiro do Atlético na temporada com 13 bolas na rede em 26 jogos.