“Fui surpreendido”. Assim resumiu o atacante Ricardo Oliveira a respeito da informação, divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Hoje em Dia, de que não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli.

“Independentemente disso, meu presente é o Atlético, tenho contrato até o final de dezembro. Pensamento familiar e pessoal de ter feito um contrato de três anos, e estou cumprindo esse contrato. Mas o futuro está na mão de Deus, não posso falar o que vai acontecer amanhã”, afirmou o avante, em uma live com Ademir Quintino.

“Sou um cara muito sereno, faço minhas reflexões. Tenho contrato. Semana que vem as coisas (treinos) voltarão à normalidade. Vamos ver como tudo será conduzido para depois me posicionar”, disse, em outro momento da live.

Questionado se voltaria a jogar no Santos ou mesmo se encerraria sua carreira no Peixe, Oliveira preferiu não fazer especulações. “Tenho contrato até dezembro com o Atlético. É esperar esse contrato acabar e a partir de então ver o que vai acontecer. Não posso falar que gostaria de encerrar aqui ou ali. É pensar no presente”, ressaltou.

Ricardo Oliveira tem 40 anos, chegou ao Atlético em 2018 e, pelo Galo, disputou 110 partidas e marcou 37 gols.