O técnico do time sub-20 da Raposa, Ricardo Resende, deverá comandar o Cruzeiro na partida desta segunda-feira (30), contra o Goiás, no Serra Dourada, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o triunfo da equipe sub-20 celeste sobre o Vitória, por 3 a 1, no Sesc Venda Nova, ele sequer cumprimentou seus atletas ao fim da partida, pois teve que se dirigir às pressas à Toca II na noite desta quinta-feira (26) para se reunir com a diretoria, que demitiu Rogério Ceni nesta tarde.

Esta será a segunda vez que o time profissional do Cruzeiro estará sob a tutela de Resende neste Brasileirão. Na primeira, o técnico substituiu Mano Menezes, demitido, no empate em 2 a 2 com o Avaí, no dia 11 de agosto, na Ressacada.