Em um dia de despedidas do Cruzeiro, com direito às saídas do técnico Vanderlei Luxemburgo e do diretor da base Gustavo Ferreira, o então coordenador de futebol do time profissional, Ricardo Rocha, deixou uma mensagem em suas redes sociais.

"A todos os torcedores do Cruzeiro, meu muito obrigado, vocês me receberam com muito carinho e respeito. Saio com a sensação de dever cumprido, chegamos com a missão de não cair para a Série C e não caímos. O Cruzeiro precisava de investidores e parceiros, fui atrás e consegui. Precisávamos de jogadores e não podíamos contratar, fiz questão de olhar na base, trouxemos para o time principal alguns nomes, como vocês devem saber", escreveu.

Ele disse entender a decisão de Ronaldo e ressaltou a parceria com Luxemburgo e o empresário Pedro Lourenço. "Ele apostou e confiou em mim, e assim juntos pudemos fazer muito dentro daquilo que era possível. Eu sei que fizemos, e por isso saio grato e em paz. Nosso corpo técnico foi guerreiro, nos unimos e acreditamos para fazer a diferença. Um agradecimento especial ao Pedrinho BH por ter acreditado no nosso trabalho, sem ele muita coisa não teria caminhado", completou.

E também agradeceu à torcida cruzeirense. "Eu nunca vou esquecer daquele estádio lotado no último jogo. Vocês são incríveis e merecem que o Cruzeiro volte ao seu devido lugar. Estarei torcendo com vocês", disse.

