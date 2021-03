“Trabalhar forte e sonhar alto”. Este é o lema do zagueiro Ricardo Silva, na busca por títulos e outros feitos na temporada que está só no começo. Um bom começo, diga-se de passagem, a ele e ao América. Após dois triunfos nas duas primeiras rodadas do Mineiro, o Coelho pleiteia mais uma vitória, neste sábado (6), às 19h, contra o Pouso Alegre, em Varginha.

Para o experiente defensor, o Alviverde precisa continuar na mesma toada para ganhar ainda mais confiança e entrosamento na luta pelos principais objetivos do ano.

“(As duas primeiras vitórias) significam que o trabalho está sendo muito bem feito. Sempre vamos buscar o melhor, ou seja, as vitórias, para conseguir os objetivos do clube. (Queremos) ser campeões (do Mineiro). E no Brasileiro, buscar, por que não, (uma vaga n)a Libertadores. Estamos sonhando e trabalhando, com pés no chão, e vamos evoluir”, ressaltou o zagueiro.

Essa sede de triunfos que move Ricardo Silva está presente em todas as esferas de sua vida. “Procuro sempre ser vencedor, não gosto de perder nem em videogame (risos). É muito bom iniciar bem a temporada e ter uma sequência”, acrescentou.

E ressalta que buscar as vitórias não é sinônimo de “ir com sede ao pote”. Existe todo um trabalho e um planejamento para o América continuar brigando nas cabeças.

“Treinar bem. A recuperação também é tudo neste momento. Sabemos que quando começa a apertar o calendário, é complicado. Todo mundo tem que estar bem e à disposição do professor, se cuidar, descansar, treinar forte. E assim vamos ter nosso sucesso”, enfatizou.