A pandemia do coronavírus já impacta diretamente no futebol em Minas Gerais. A Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu realizar as partidas da nona rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro e jogos do Módulo II (sexta rodada) com portões fechados.

A medida, por enquanto válida apenas para este fim de semana, é uma alternativa de segurança para tentar evitar o contágio em larga escala da doença. Na próxima semana haverá definição se outras partidas seguirão com portões fechados. Há chance ainda de o Estadual ser interrompido.

Já há casos de pessoas infectadas com o coronavírus por transmissão dentro do próprio Brasil e não por contágio "importado", ou seja, de alguém que viajou e trouxe a doença de fora.

O coronavírus já atingiu o mundo esportivo com atletas e treinadores infectados ao redor do mundo. Muitos campeonatos nacionais planeta afora já foram paralisados, jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 foram adiados, assim como duelos da Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana.

Confira abaixo a nota da FMF:

Relação de jogos da 9ª rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro

Sábado (14/03)

16h - Tombense x Caldense (Estádio dos Tombos)

19h - Villa Nova x Atlético (Castor Cifuentes - Nova Lima)

Domingo (15/03)

10h - Boa Esporte x Uberlândia (Estádio do Melão - Varginha)

16h - Cruzeiro x Coimbra (Mineirão)

16h - Patrocinense x América (Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento - Patrocínio)

16h - URT x Tupynambás (Zama Maciel - Patos de Minas)