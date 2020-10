Adversários do Atlético na briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro, Internacional, que lidera a competição, e Flamengo, que é segundo colocado, terão compromissos difíceis, contra argentinos, nas oitavas de final da Copa Libertadores. O sorteio foi feito no início da tarde desta sexta-feira (23), em Assunção, no Paraguai, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

O Internacional, que foi o segundo colocado da sua chave na fase de grupos, encara o Boca Juniors. A primeira partida será no Beira-Rio, em Porto Alegre, com o classificado às quartas de final sendo decidido em La Bombonera, em Buenos Aires.

O Flamengo encara o Racing, time de onde veio o último reforço atleticano, o meia Zaracho, com o jogo de ida no El Cilindro, em Avellaneda, na Grande Buenos Aires, e a volta no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As oitavas de final da Copa Libertadores só serão disputadas no final de novembro e início de dezembro. As partidas de ida serão entre 24 e 26 de novembro, com a volta entre 1º e 3 de dezembro.

Antes, colorados e rubro-negros dividem suas atenções do Brasileirão com a Copa do Brasil. Os dois clubes, que se enfrentam neste domingo (25), às 18h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada da Série A, inciam a disputa da segunda competição nacional na próxima quarta-feira (28).

O Internacional encara o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Olímpico, em Goiânia, e o Flamengo joga contra o Athletico-PR, atual campeão e que o eliminou do torneio ano passado, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. As partidas de volta serão dia 4 de novembro. Lembrando que dia 8, o rubro-negro carioca vem ao Mineirão jogar contra o Atlético, pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno.

Todos os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores

Oitavas 1: Guaraní (PAR) x Grêmio

Oitavas 2: Independiente del Valle (EQU) x Nacional (URU)

Oitavas 3: Delfín (EQU) x Palmeiras

Oitavas 4: Internacional x Boca Juniors (ARG)

Oitavas 5: Racing (ARG) x Flamengo

Oitavas 6: Libertad (PAR) x Jorge Wilstermann (BOL)

Oitavas 7: Athletico x River Plate (ARG)

Oitavas 8: LDU (EQU) x Santos