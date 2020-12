Donos de uma rivalidade quase centenária, Cruzeiro e América estarão mais próximos a partir de 2021, pelo menos em relação às sedes administrativas dos dois clubes.

Nesta segunda-feira (21), a Raposa anunciou que vai migrar do Barro Preto para um andar do Boulevard Shopping, na região Leste de Belo Horizonte, local em que o Coelho também sedia sua administração, desde 2014.

No caso do Cruzeiro, o edifício do Barro Preto (atual sede) será alugado e o clube estrelado vai passar a operar, a partir do ano que vem, em um andar inteiro na nova parceira do clube, a WeWork - empresa especializada em espaços de trabalhos flexíveis -, no Boulevard.

Com a mudança, a Raposa estima economizar cerca R$ 2 milhões por ano, relativos à gastos com a manutenção do espaço e despesas fixas, e gerar receitas com a locação do imóvel que atualmente abriga a parte administrativa.

A novidade vem menos de duas semanas após o clube estrelado fazer um acordo com a Arena Independência, casa do América, para disputar os cinco últimos jogos como mandante nesta Série B.

Importante lembrar que o Coelho é o proprietário do Independência, mas o estádio foi cedido ao Governo de Minas até 2037, em razão da reforma do local, ocorrida entre 2009 e 2012, parcialmente custeada com recursos públicos.

Novos vizinhos

Ainda sem informar o exato andar, o Cruzeiro confirmou que vai ocupar um piso inteiro - que será customizado para receber os colaboradores da Raposa - na torre anexa ao shopping, que comporta o setor comercial do edifício.

Na mesma torre, um dos andares é do Coelho, antigo detentor do terreno do shopping, que instalou sua sede administrativa nos 909m² de um dos pisos.

Além de ser dono de um dos andares da torre, o Coelho também tem posse de uma loja de 11.000 m² quadrados em dos pisos do shopping, atualmente alugada para uma grande multinacional do setor de hipermercados.