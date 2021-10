Adversário direto do Atlético na disputa do título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo confirmou, na tarde desta segunda-feira (11), que dois de seus principais jogadores tiveram lesões diagnosticadas.

Um dos vice-artilheiros da Série A, com nove gols (um a menos do que Hulk e Gilberto, do Bahia), o atacante Bruno Henrique teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e segue em tratamento intensivo.

Em relação ao Arrascaeta, o meia-atacante passou por exame que confirmou o diagnóstico do departamento médico da seleção do Uruguai, sobre uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no embate com a Colômbia, na última quinta-feira (7), em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

O Rubro-Negro, como de praxe, não informou a gravidade dos casos nem o prazo estimado de recuperação da dupla.

Preocupação

Diante desse cenário, os dois jogadores vão desfalcar o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro e provavelmente do duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, marcada para 27 de outubro, na Arena da Baixada.

A expectativa também fica pelo aproveitamento da dupla no confronto com o Atlético, no dia 30 de outubro, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Atualmente, o Fla é o principal adversário do Galo na disputa pelo título da Série A, com 42 pontos, 11 a menos do que o Alvinegro. Vale lembrar que o Rubro-Negro, vice-líder da competição, tem dois jogos a menos do que o Atlético.

