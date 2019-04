Durante o mês de março, a Venezuela teve grandes problemas com o fornecimento de energia elétrica. Nesta semana, o governo decretou um racionamento de energia que durará ao menos 30 dias. Os recentes apagões não afetam só a população, mas também o calendário esportivo, especialmente no futebol.



Apesar dos atletas pedirem para que os campeonatos fossem suspensos, os dirigentes não aceitaram os pedidos. E isso vai causar um fato que antes parecia impossível: dois times profissionais entrarão em campo duas vezes no mesmo dia nesta quarta-feira: o Deportivo Lara e o Zamora.



Com um time formado por reservas e jogadores juniores, o Deportivo Lara visita o Llaneros de Guanare às 16 horas (de Brasília) pelo campeonato nacional. Apenas três horas e meia depois do fim do jogo, às 21h30, a equipe com os titulares é esperada no estádio onde manda os jogos, em Cabudare, para enfrentar o Huracán, da Argentina, pela Copa Libertadores.



O Zamora, por sua vez, também vai sofrer as consequências da crise na Venezuela. O time reserva visita o Deportivo La Guaira, às 17 horas (de Brasília), enquanto que os titulares entrarão em campo para o duelo contra o Atlético-MG, às 19h15, em Belo Horizonte, pela competição continental.



O clube mineiro precisa vencer o Zamora para seguir vivo no torneio continental: com duas derrotas, o Atlético-MG amarga a última colocação do Grupo E. Até mesmo o clube venezuelano está na sua frente, pela diferença de saldo de gols.



Esta situação vivida pelos venezuelanos já aconteceu no Brasil, há mais de 20 anos. Em 1994, São Paulo e Grêmio tiveram que passar por isso. No dia 16 de novembro, o time paulista venceu o Sporting Cristal, do Peru, com o "Expressinho", pela Copa Conmebol, e na sequência bateu o próprio Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O meia Juninho Paulista foi o destaque ao jogar nas duas partidas.



Pouco menos de um mês depois, em 11 de dezembro, um fato ainda mais inusitado ocorreu com o Grêmio. Para conciliar várias competições que disputava naquele ano, o time tricolor teve de jogar três no mesmo dia pelo Campeonato Gaúcho. Enfrentou o Aimoré às 14 horas, o Santa Cruz às 16 horas e o Brasil de Pelotas às 18 horas. Todas as partidas foram realizadas no antigo estádio Olímpico, em Porto Alegre.