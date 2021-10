No duelo que marca a abertura da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, América e Santos fazem um duelo direto na busca na para se afastar da zona de rebaixamento, neste sábado (23), às 17h, na Vila Belmiro.

Com 32 pontos, o Coelho, que terá a estreia do técnico Marquinhos Santos, ocupa a 13ª posição.

O Peixe, por sua vez, é o 15º colocado, com 29 pontos e um jogo a menos do que o Alviverde.

A proximidade do Z-4, neste momento aberto pelo Juventude, com 28 pontos, é explicada pelo péssimo desempenho recente do time paulista.

Nos últimos 14 jogos, o Alvinegro Praiano venceu apenas um, acumulando seis empates e sete derrotas.

Com esse retrospecto ruim, o Santos tem a pior campanha das últimas dez rodadas da Série A, com apenas sete pontos somados, ao lado de Juventude, Ceará e Chapecoense.

Já na classificação do returno, o Peixe é o 18º colocado, pontuando apenas mais do que Chape (seis pontos) e Ju (cinco pontos).

Boas lembranças

Vindo de dois empates e uma derrota no Brasileiro, o América pode usar como inspiração os últimos duelos com o Santos, para voltar a vencer na principal competição do país.

Nos três últimos encontros com o Alvinegro Praiano, o Coelho levou a melhor em todas.

Na Série A de 2018, o Alviverde venceu os dois jogos. No turno, um triunfo por 1 a 0, com um gol do meia Ruy, na Vila Belmiro.

Pelo segundo turno, o América volta a bater o Peixe, dessa vez por 2 a 1, no Independência. Rafael Moura e Matheusinho balançaram as redes para os donos da casa, e Gabigol descontou para o Peixe.

Já no primeiro confronto pela atual edição do Brasileirão, o América venceu por 2 a 0, no dia 3 de julho, no Horto, com gols de João Paulo e Carlos Alberto.

