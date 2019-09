Afogar as mágoas pela eliminação na semifinal da Copa do Brasil e de quebra impedir que o adversário da vez se sinta em casa em Belo Horizonte. Esse será um dos papéis do Cruzeiro, que neste domingo enfrenta o Grêmio, às 11h, no estádio Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time estrelado não poderá atuar no Mineirão, já que o Gigante da Pampulha será palco de um festival sertanejo na véspera do confronto.

Com a cabeça inchada após os 3 a 0 sofridos para o Internacional no Beira-Rio, o time celeste, além de tentar se recuperar do baque gerado pela eliminação recente, enfrentará um Tricolor Gaúcho que tem retrospecto de mandante no Independência.

Em oito jogos contra equipes mineiras no Horto, levando em conta os jogos após a reabertura do estádio (em 2012 após reformas), os gremistas somam aproveitamento de 67%. A equipe gaúcha perdeu apenas uma vez atuando no Independência nos últimos sete anos.

Será apenas a segunda vez que o Cruzeiro jogará contra o Grêmio no novo Independência. E na única vez que isso aconteceu a Raposa perdeu. O jogo aconteceu no Brasileirão de 2012 e o Tricolor Gaúcho fez 3 a 1 na equipe estrelada com gols de Marcelo Moreno (2) e Kleber. Wellington Paulista anotou o tento estrelado.

Com 18 pontos o Cruzeiro ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento atual da Raposa na competição é de 35,3%, com quatro vitórias, seis empates e sete derrotas.

Na matemática da bola atualmente o Cruzeiro tem 27% de chance de ser rebaixado e 0,021% de possibilidade de chegar ao título no Brasileirão. Os números são do site "Probabilidades no Futebol", mantido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Retrospecto dos mineiros contra o Grêmio no novo Independência pelo Brasileirão

AMÉRICA

América 0 x 0 Grêmio

Data: 31/07/2016

17ª rodada do Campeonato Brasileiro

América 1 x 1 Grêmio

Data: 21/10/2018

30ª rodada do Campeonato Brasileiro

CRUZEIRO

Cruzeiro 1 x 3 Grêmio

Data: 15/07/2012

9ª rodada do Campeonato Brasileiro

ATLÉTICO

Atletico 0 x 0 Grêmio

Data: 23/09/2012

26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atletico 0 x 0 Grêmio

Data: 14/09/2014

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atletico 0 x 3 Grêmio

Data: 26/05/2016

3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atletico 4 x 3 Grêmio

Data: 03/12/2017

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atletico 0 x 1 Grêmio

Data: 03/11/2018

32ª rodada do Campeonato Brasileiro



Retrospecto

8 jogos dos mineiros contra o Grêmio no Horto

3 vitórias dos gaúchos

4 empates

1 vitória de time mineiro