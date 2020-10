Adversário do Atlético na briga pelo título da Série A, o Internacional estreou na Copa do Brasil, onde já entra nas oitavas de final, por jogar a Libertadores, fazendo 2 a 1 no Atlético-GO, nesta quarta-feira (28), no Estádio Olímpico, em Goiânia. E mostrando que sua prioridade neste momento é o Brasileirão, o Colorado teve uma equipe praticamente reserva diante do Dragão.

O Inter soma 35 pontos, mesma marca do Flamengo, que é superado no saldo de gols. O Galo, com um jogo a menos, pois teve a partida contra o Athletico-PR, pela sexta rodada, no Mineirão, adiada, tem 32 e ocupa a terceira colocação.

O técnico argentino Eduardo Coudet escalou, entre os titulares, apenas o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Victor Cuesta, que não tinha participado do empate por 2 a 2 com o Flamengo, no último domingo (25), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia-atacante Marcos Guilherme participou da partida contra o rubro-negro carioca e começou jogando na capital goiana, mas ele não é titular absoluto do Internacional.

Na segunda etapa, Coudet lançou o volante Edenílson e o maia Patrick, destaques do Colorado na sua campanha na Série A. Pela competição, o time gaúcho entra em campo no próximo sábado (31), às 19h, para encarar o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O jogo de volta entre Internacional e Atlético-GO será na próxima terça-feira (3), às 21h30, no Beira-Rio, e o Colorado vai jogar por um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO-GO 1

Jean; Luan Sales, João Victor, Éder e Nicolas; Willian Maranhão (Wellington Rato), Baralhas e Chico; Janderson (Matheuzinho), Hyuri (Júnior Brandão) e Matheus Vargas. Técnico: Eduardo Souza

INTERNACIONAL 2

Marcelo Lomba; Rodnei, Pedro Henrique, Victor Cuesta e Moisés; Musto, Praxedes (Edenílson) e Nonato (Peglow); William Potker (D’Alessandro), Leandro Fernández (Abel Hernández) e Marcos Guilherme (Patrick). Técnico: Eduardo Coudet

DATA: 28 de outubro de 2020

ESTÁDIO: Olímpico

CIDADE: Goiânia

MOTIVO: Jogo ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil

GOLS: Leandro Fernández, aos 12 minutos do primeiro tempo; Moisés, aos 15, e Jean, aos 46 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Michael Correia e Luiz Cláudio Regazone, todos do Rio de Janeiro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

CARTÃO AMARELO: João Victor e Janderson (Atlético-GO); Moisés, Edenílson e Patrick (Internacional)