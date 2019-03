Próximo adversário do Atlético na Copa do Libertadores, o Zamora, tem como comandante uma figura que fez história na Venezuela. José Alí Cañas, de 58 anos, é o único do país a ter participado de uma Copa do Mundo.

Com aproximadamente 32 milhões de habitantes, a Venezuela jamais sentiu o gostinho de disputar a principal competição de seleções do planeta. Ela, inclusive, é a única das dez filiadas à Conmebol que nunca foi ao Mundial.

Há 1 ano e 6 meses à frente do Zamora, Alí Cañas atingiu o feito em 2006, quando foi convidado pelo sérvio Ratomir Dujković, com quem já havia trabalhado na década de 1990, para ser auxiliar da seleção de Gana. Naquela ocasição, inclusive, acabou eliminado do torneio pelo Brasil, comandado por Dunga; a vitória Canarinho por 3 a 0 teve gols de Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador e Zé Roberto.

O duelo dos desesperados - Atlético e Zamora não pontuaram no Grupo E da Libertadores - está marcado para a próxima quarta-feira (3), às 19h15, no Mineirão. No sábado (30), o Galo vai à Varginha encarar o Boa Esporte, no primeiro duelo das semifinais do Campeonato Mineiro.

Números do Zamora, comandado por Cañas, em 2019:

Jogos: 11

Vitórias: 5

Empates: 2

Derrotas: 4 (duas na Libertadores)