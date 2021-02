Rivais em Minas Gerais, América e Cruzeiro têm alvos em comum no mercado da bola para a montagem do elenco de 2021. Recém promovido à elite do futebol brasileiro, o Coelho busca se fortalecer, enquanto a Raposa, presa na Série B, começa o processo de reformulação sob o comando do técnico Lisca.

O primeiro nome em comum que a dupla teve na mira foi o lateral Alan Ruschel, da Chapecoense. Oferecendo contrato de dois anos ao jogador, o Cruzeiro se deu melhor e, inclusive, já o anunciou.

O mesmo está próximo de acontecer com o atacante Bruno José, destaque do Brasil de Pelotas na edição passada da Segunda Divisão Nacional. Com 22 jogos na competição e seis gols anotados, o ponta que pertence ao Internacional deve ser anunciado nas próximas horas pelos Celestes. Contudo, nesta sexta (12), seu destino poderia ser o Lanna Drumond.

Leia mais:

Mais um para Conceição: Cruzeiro oficializa contratação do atacante Felipe Augusto, ex-América

Conforme trouxe o Hoje em Dia, a Raposa esteve perto de ver o rival levar a melhor nesta disputa, graças às pendências financeiras que tem com o empresário Jorge Machado, mesmo agente de Felipão, que deixou o clube há pouco tempo, e do atacante Rafael Sóbis, principal peça do elenco. Porém, as partes entraram em acordo para bater o martelo pelo atacante de 22 anos.

Um terceiro nome que parece estar em disputa é de Lucas Crispim, que disputou a Série B pelo Guarani. Oferecido a outros clubes, como o Botafogo - o alvinegro carioca disputará a divisão de elite nesta temporada -, o jogador de 26 anos é um dos pedidos do técnico Liscas à diretoria americana. Pelo bom desempenho no Brasileiro, ele também aparece na lista cruzeirense.