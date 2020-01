Tem cara nova na Toca da Raposa II. O atacante Roberson, que já treinava com o restante do elenco estrelado nos últimos dias, foi apresentado oficialmente, na manhã desta segunda-feira (27), como mais um reforço do Cruzeiro para 2020.

Aos 30 anos, o jogador atuou na última temporada no Red Bull Bragantino, onde disputou 15 jogos, marcou um gol e conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série B.

Na primeira aparição oficial pelo time celeste, Roberson explicou o motivo da baixa média de gols na carreira – 33 bolas nas redes em 180 jogos – fator esse que vem levantando o questionamento em torno da sua contratação, por parte da torcida da Raposa nas redes sociais.

"O fato de ter jogado uma parte da minha carreira como meia explica os poucos gols. A torcida está pedindo isso (um fazedor de gols), não só aqui, mas em todo lugar é assim. A gente vem com o pensamento de trabalhar duro, fazer os gols e ajudar o Cruzeiro a conquistar os objetivos, porque o mais importante é o acesso à Série A", destacou o atacante.

Versatilidade

Roberson foi contratado inicialmente para atuar como centroavante, posição carente no elenco comandado pelo técnico Adilson Batista, que no momento conta apenas com os jovens Thiago e Vinícius Popó como especialistas da posição. O primeiro, inclusive, está entregue ao departamento médico em recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

No ano passado, a Raposa contou com Sassá, que foi emprestado ao Coritiba, e com Fred, que está próximo de rescindir com o clube, como opções para atuar como referência no comando de ataque.

Apesar da necessidade de atuar como atacante, o novo contratado revelou que pode exercer mais de uma função em campo.

"Na verdade, eu sou um meia que tem característica de centroavante e um centroavante que tem característica de meia. Então, se o treinador precisar de um meia ou centroavante eu estou à disposição. Desde o início foi assim na minha carreira, tenho condições de fazer as duas posições".

Integrado ao elenco, Roberson agora aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para estar apto a estrear com a camisa celeste.

Além do centroavante, o Cruzeiro anunciou, até o momento, a chegada do lateral-esquerdo João Lucas, do volante Machado e do meia-atacante Everton Felipe. O meia Jhonata Robert, do Grêmio, está perto de ser confirmado como mais um reforço para o time estrelado.

Confira a ficha de Roberson:

Nome: Roberson de Arruda Alves

Nascimento: 4 de fevereiro de 1989

Naturalidade: Campo Grande (MS), Brasil

Altura: 1,81m

Posição: atacante

Clubes: Grêmio, Juventude, Sport, Avaí, Náutico, Juventude, MC Alger (Argélia) , Internacional, Jeju United, Red Bull Brasil e Cruzeiro

Títulos: Internacional: Campeonato Gaúcho (2010) e Recopa Gaúcha (2017)

Red Bull Bragantino: Campeonato Paulista do Interior (2019) e Campeonato Brasileiro da Série B (2019)