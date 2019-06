O empate do Cruzeiro em 1 a 1 com o São Paulo no último domingo, apesar de garantir ao time celeste apenas um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro, teve um gosto especial para o meia Robinho. O jogador completou 150 jogos com a camisa estrelada, e o feito fez com que o meio-campista revelasse todo o seu carinho pela Raposa.

Com uma trajetória de conquistas, Robinho, que venceu duas vezes a Copa do Brasil com o Cruzeiro, sabe da importância de outras equipes em sua carreira, mas exalta sua passagem pelo clube estrelado.

“Chegar a 150 jogos num clube como Cruzeiro é motivo de muito orgulho. Tive passagens importantes no Avaí, Coritiba, Mogi Mirim, Santos e Palmeiras. Mas, certamente, o Cruzeiro é o clube que mais me identifique na carreira. Quero continuar muito tempo aqui tendo conquistas importantes como tive nesses três anos de clube”, disse o camisa 19.

Ao todo, Robinho soma 77 vitórias pelo Cruzeiro. O jogador participou também de 37 empates e de 36 derrotas do time azul, marcando 24 gols e dando 32 assistências.

Nesta quarta-feira o compromisso do meio-campista é ajudar ao Cruzeiro na missão frente ao Fluminense, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida vale vaga nas quartas de final e, também, R$ 2,5 milhões para os cofres de um clube que passa por um momento turbulento financeiramente.

“Nosso time é muito calejado nesse tipo de competição como a Copa do Brasil e isso faz a diferença nesses momentos decisivos. Oscilamos um pouco no início da Série A, no entanto, acredito que diante do São Paulo já mostramos um futebol mais convincente. Sabemos das dificuldades que teremos diante do Fluminense, mas jogando diante da nossa torcida faremos de tudo para sacramentar essa classificação”, declarou.

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no Mineirão. Como o jogo de ida terminou em 1 a 1, basta ao time celeste uma vitória simples para garantir vaga na fase seguinte.