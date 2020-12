Todo mundo ajuda. O Cruzeiro segue firme no propósito de não se ajudar. Este é o resumo da caminhada celeste na Série B desde que o time comandado por Luiz Felipe Felipe Scolari poderia ter abandonado a briga contra o rebaixamento para pensar no retorno à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

A 29ª rodada é o melhor exemplo para a situação matemática da Raposa na Segundona. Ela começou com os cruzeirenses separados do G-4, grupo que garante o acesso à Série A, por sete pontos e com 10,8% de chances de voltar à elite, segundo o site Probabilidades no Futebol, que é mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O empate com o CSA, no Independência, impediu o Cruzeiro de diminuir para cinco pontos a sua distância para o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro

Dos times que estão à frente do Cruzeiro na classificação, Ponte Preta, Juventude e Sampaio Corrêa, perderam, sendo que os maranhenses foram derrotados pelo Avaí, próximo adversário cruzeirense na próxima sexta-feira (18), às 20h15, na Ressacada, em Florianópolis. Só o Cuiabá venceu e o Guarani joga nesta quarta-feira (16).

Resumindo tudo, se tivesse vencido o CSA nesta terça-feira (15), o time de Felipão teria reduzido de sete para cinco pontos a distância para o G-4. Mas ficou no 1 a 1 no Independência, em mais um dia de atuação muito fraca, e as chances de acesso caíram para 8,8%.

Isso porque a distância para o grupo que garante vaga na Série A do ano que vem segue sendo de sete pontos, mas com uma rodada a menos a ser disputada.

Queda

A conta da pontuação para o acesso, que é projetar o aproveitamento do quarto colocado para as 38 rodadas, tem sofrido quedas, sem que o Cruzeiro, fruto da ausência de uma sequência de vitórias, consiga aproveitar.

A 29ª rodada será fechada com 60 pontos sendo este número, pois é a projeção do aproveitamento do Juventude (52,87%).

Como tem 39 pontos, a Raposa precisaria de 21 nos 27 que ainda disputará, o que representa sete vitórias ou 77,77% de aproveitamento.

Nas duas próximas rodadas, a equipe de Luiz Felipe Scolari será visitante. Depois de encarar o Avaí, na próxima sexta-feira, às 20h15, na Ressacada, em Florianópolis, na próxima terça-feira (22), joga contra a Ponte Preta, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.