A acirrada briga pela liderança do Módulo I do Campeonato Mineiro é o destaque da sexta rodada da competição, que terá jogos neste sábado e domingo e só termina na segunda-feira.

Com o quinto colocado, Tombense, recebendo a sexta, URT, neste sábado, às 16h, no Estádio Almeidão, em Tombos, o G-4 pode ter um novo integrante, pelo menos provisoriamente, se o jogo tiver um vencedor.

O Tombense, ganhando, chega pelo menos ao terceiro lugar, mas se golear por cinco gols de diferença toma a liderança do Atlético, sendo importante observar o número de gols marcados, critério de desempate após o saldo.

Para entrar no G-4, à URT não basta vencer, pois ela precisa de pelo menos quatro gols de diferença para superar a Caldense.

Ainda neste sábado, também às 16h, o lanterna Tupynambás tenta deixar a zona de rebaixamento recebendo no Mário Helênio o Uberlândia, que também tem como foco evitar a volta ao Módulo II.

DOMINGO

O destaque deste domingo será a partida entre Atlético e Caldense, às 16h, no Mineirão. Os dois clubes iniciam a sexta rodada integrando o G-4, com o Galo somando um ponto a mais.

Vencendo por um de saldo, o time de Dudamel só perde a ponta se na segunda-feira, às 20h30, no Independência, o América golear o Coimbra por pelo menos três gols de diferença.

Nesta conta será importante ainda analisar o número de gols marcados.

A Veterana assume o primeiro lugar se ganhar do Galo, ficar à frente do Cruzeiro no saldo e contar com pelo menos um empate do América.

Com um jogo a menos na competição, contra o Tombense, que será pago na próxima quinta-feira, o Cruzeiro, que perdeu a liderança no último domingo, volta à primeira posição se vencer o Patrocinense, neste domingo, às 19h, no Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, e ainda contar pelo menos com empates de Galo e Coelho.

O time de Patrocínio, sétimo colocado, tem chance matemática de entrar no G-4, mas para isso precisa, na melhor das hipóteses, vencer a Raposa por pelo menos três gols de saldo.

REBAIXAMENTO

Além de Tupynambás x Uberlândia, a sexta rodada terá outro confronto direto contra o rebaixamento. Às 10h deste domingo, o décimo colocado Boa Esporte recebe o vice-lanterna Villa Nova, no Dilzon Melo.

As duas equipes buscam a primeira vitória na competição, sendo que se a alcançar, o Corujão pode subir até duas posições na classificação. No caso do Leão, além de deixar a zona de rebaixamento, ele pode chegar até ao oitavo lugar.

FECHAMENTO

Na segunda-feira, o América, como visitante, entra em campo sabendo do que precisará para chegar à liderança, pois seu confronto com o Coimbra fecha a sexta rodada.

Já o time de Contagem poderá estar na zona de rebaixamento, mas isso só pode acontecer se o Tupynambás ganhar do Uberlândia neste sábado, em Juiz de Fora, e o jogo entre Boa Esporte e Villa Nova tiver um vencedor.