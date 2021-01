O Internacional foi o grande vencedor da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ganhou do Grêmio por 2 a 1, de virada, neste domingo (24), no Beira-Rio, em Porto Alegre, encerrou um jejum de 11 clássicos sem superar o rival, alcançou sua oitava vitória consecutiva na competição e disparou na liderança, chegando aos 62 pontos.

A arrancada colorada acontece porque o vice-líder São Paulo apenas empatou com o Coritiba na noite do último sábado (23), no Morumbi; o terceiro colocado Flamengo perdeu (2 a 1) para o Athletico-PR, neste domingo, na Arena da Baixada; e o quarto colocado Atlético foi derrotado por 3 a 2 pelo Vasco, também no último sábado à noite, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Números

Com a vitória sobre o Grêmio, o Internacional chegou aos 62 pontos e seu aproveitamento (64,6%) projetado fica entre 73 e 74 pontos.

Na quarta posição, com 54 pontos e 21 ainda a disputar, pois tem sete jogos até o final da Série A, o Atlético pode alcançar no máximo 75. Para isso, precisa de 100% de aproveitamento. Até agora, em 31 rodadas, ele é de 58,1% e projetado para o final do Brasileirão significaria 66 pontos.

A vice-liderança segue com o São Paulo, com 58 pontos, e ele não pode ser alcançado pelo Atlético no jogo a menos que o time de Sampaoli cumpre na próxima terça-feira, quando recebe o Santos, às 20h, no Mineirão, em confronto adiado da 28ª rodada.

Mas o Flamengo, terceiro colocado com 55 pontos, um a mais que o time de Sampaoli, pode tomar a segunda colocação do tricolor paulista. Para isso, precisa vencer o Grêmio na próxima quinta-feira, às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida adiada da 23ª rodada.

Favorito absoluto ao título neste momento, o Internacional, nas seis rodadas finais, joga três vezes no Beira-Rio, contra Bragantino, Sport e Corinthians, e outras três fora de casa, enfrentando Athletico-PR, Vasco e Flamengo.

Chances

A arrancada colorada é tão significativa, que o time chegou a 77,9% de chances de título segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Atlético é o segundo na lista, com 8,2%, seguido de São Paulo (6,9%) e Flamengo (5,7%). Palmeiras e Grêmio já têm menos de 1% de chances.