A Conmebol confirmou, nesta quarta-feira (11), que as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar serão adiadas em função da pandemia do coronavírus.

Com isso, Atlético e Cruzeiro, que tiveram jogadores convocados para a disputa, não serão prejudicados na reta final da primeira fase do Campeonato Mineiro.

No caso do Galo, os meia-atacantes Savarino e Otero haviam sido pré-convocados pela seleção venezuelana para as partidas contra Colômbia e Paraguai, inicialmente marcadas para os dias 26 e 31 de março.

Caso aparecessem na lista final, ficariam de fora do duelo contra o Patrocinense, no dia 1º de abril, no Independência, válido pela última rodada da fase de classificação do Estadual.

Já a Raposa ficaria sem o centroavante Marcelo Moreno, que estaria a serviço da Bolívia para os jogos contra Brasil e Argentina, nos dias 27 e 31 de março, respectivamente, e desfalcaria a equipe celeste no confronto com a Caldense, no Ronaldão, em Poços de Caldas, também no dia 1º de abril.