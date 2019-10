Mudam os técnicos e a proposta tática, mas o indicador mais importante para o sucesso de um time de futebol não se altera em se tratando de Cruzeiro: o desempenho ofensivo. Se Mano Menezes deixou o time quando a fórmula do 'Manobol' se esgotou e Rogério Ceni tentou tornar volantes e zagueiros mais participativos, a média de gols por partida não cresceu como deveria. O que continua ocorrendo agora, com Abel Braga no comando e a necessidade de balançar as redes para escapar do inédito rebaixamento à Série B.

O gol solitário de Dedé em Chapecó fez com que a Raposa chegasse aos 19 em 25 rodadas, média de 0,76 gol por partida. Visto de forma invertida, o time celeste precisa de 120 minutos para vazar o adversário. Também no quesito, a equipe do Barro Preto está no Z-4, com o terceiro pior desempenho, empatado com o rival de domingo. Só o Avaí (14) e o CSA (15) ficam abaixo, com o detalhe de que, ao menos, os alagoanos somam 25 pontos, ante os 22 da equipe estrelada.

Aproveitar as várias chances desperdiçadas (ou contar com a sorte, como no caso da bola na trave de David, no primeiro tempo em Chapecó) teria valido, além de uma vitória fundamental, o fim de uma sequência incômoda. Há exatas 11 partidas no Brasileiro o Cruzeiro não consegue marcar dois ou mais gols. Fato, aliás, raríssimo em todo o campeonato (ocorreu três vezes). Com exceção do Ceará (24) gols, todos os demais 15 times mantêm médias superiores a um gol por jogo.

Critério de desempate

Outro número preocupante na matemática celeste é o de vitórias, primeiro critério de desempate em caso de igualdade na pontuação. Com apenas quatro, a Raposa soma duas a menos que o CSA. O Ceará soma sete, enquanto Fluminense e Fortaleza já têm oito. Numa disputa tão equilibrada, um fator que pode fazer toda a diferença e decretar a queda com o mesmo número de pontos de um time que escape.