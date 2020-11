Um pênalti aos 38 minutos do segundo tempo, e a frieza de um artilheiro para superar o gigante corintiano. Com um chutaço no canto direito de Cássio, que chegou a tocar na bola antes dela estufar suas redes, Rodolfo marcou o gol do empate em 1 a 1 com o Timão, na noite desta terça-feira (4), no Independência.

Após ajudar o América a conquistar a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, o artilheiro alviverde no ano, com 11 gols, falou a respeito do lance e da classificação.

“(O Cássio) é um excelente goleiro, com envergadura muito boa. Bati forte, e ele não conseguiu chegar. Fico feliz pelo gol e pela classificação, principalmente. Nós queremos muito mais. Agora é virar a chave, pois também queremos uma vaga para a Série A”, ressaltou.

O Coelho volta a campo neste sábado (7), às 18h30, contra a Ponte Preta, no Independência, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro. O time mineiro é o terceiro colocado da Segundona, com 35 pontos.