O América conseguiu mais um importante resultado no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Coelho venceu o Guarani, neste sábado (2), em duelo da 32ª rodada da competição.

A equipe alviverde chegou ao triunfo com um gol de Rodolfo, aos 13 minutos do primeiro tempo.

Bem posicionado, o camisa 9 do América completou de carrinho, na segunda trave, um desvio de cabeça de Alê, após cobrança de escanteio pela direita.

Com o resultado, o Coelho chegou aos 63 pontos e praticamente selou o retorno à Série A do Brasileirão.

De quebra, o time comandado pelo técnico Lisca vai dormir na liderança do campeonato, com um ponto a mais do que a Chapecoense.

O América agora torce para que a Chape não vença o Brasil-RS, neste domingo, em Chapecó, para manter a ponta da tabela.

A equipe campineira, por sua vez, permanece na 6ª colocação, com 47 pontos, a quatro do CSA, que fecha o G-4 no momento.

O time americano volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Vitória, às 19h, no Independência.

Já o Guarani, na próxima rodada tem pela frente o clássico com a Ponte Preta, nesta terça, às 19h15, também no Brinco de Ouro da Princesa.

Susto e comemoração

A vitória do Coelho poderia ter sido concretizada de forma mais tranquila, mas o time voltou a pecar nas finalizações, e não conseguiu ampliar o marcador.

Felipe Augusto, com uma chance clara em cada tempo, parou no goleiro Gabriel Mequista.

O atacante Waguininho ainda acertou uma bola na trave, no início da etapa complementar, na melhor chance dos donos da casa no jogo.

Apesar do susto, o América soube administrar o placar e garantiu mais um importante triunfo no campeonato.

Após a partida, muita comemoração dos jogadores e da comissão técnica de Lisca, que viu o time mostrar força, após a eliminação para o Palmeiras, na última quarta, pela Copa do Brasil, e se manter vivo na disputa pelo tricampeonato da Série B.

FICHA DO JOGO

GUARANI 0 X 1 AMÉRICA

Motivo: 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 2/1/2021 (sábado)

Estádio: Brinco de Ouro

Cidade: Campinas (SP)

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, todos do Rio de Janeiro

Gol: Rodolfo, aos 13 minutos do primeiro tempo

GUARANI

Gabriel Mesquita; Cristovam (Waguininho), Wálber, Didi e Bidu (Eliel); Bruno Silva (Arthur Rezende), Lucas Crispim e Murilo Rangel (Rickson); Pablo, Matheus Souza (Rafael Costa) e Renanzinho.

Treinador: Felipe Conceição

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê (Marcelo Toscano); Ademir (Léo Passos), Felipe Augusto (Geovane) e Rodolfo (Neto Berola)

Treinador: Lisca