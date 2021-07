O América teve duas baixas confirmadas. Pouco antes de sair a escalação do Coelho para o confronto com o Sport, nesta segunda-feira (19), às 20h, no Independência, pela 12ª rodada do Brasileirão, o clube informou que o atacante Rodolfo e o volante Sabino sofreram lesões musculares na coxa direita.

Vetados para o duelo, os dois jogadores já iniciaram o tratamento no departamento médico.

Confira abaixo as escalações de América e Sport para a partida desta noite.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Cavichioli; Bauermann, Ricardo Silva e Zé Vitor; Eduardo, Juninho Valoura, Juninho, Felipe Azevedo e Alan Ruschel; Carlos Alberto e Fabrício Daniel

Técnico: Vagner Mancini

SPORT

Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Chico; Marcão, Zé Welison e Thiago Lopes; Gustavo, Everaldo e Mikael

Técnico: Umberto Louzer

DATA: 19 de julho de 2021 (segunda-feira)

HORÁRIO: 20h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gomes do Amaral, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Andre da Silva Bitencourt, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)