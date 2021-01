Na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, e próximo de assegurar uma vaga na Copa Libertadores, o Atlético já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Nesse cenário, e com o conhecido poder de investimento de parceiros do clube alvinegro, nomes já circulam no radar do Galo para reforçar o elenco.

Dois deles são destaques do Internacional, um dos concorrentes na briga pela conquista do Brasileirão, os meio-campistas Edenílson e Patrick. Possivéis negociações pela dupla ganhariam mais força pelo fato de Rodrigo Caetano, que assumiu o cargo de diretor de futebol do Galo neste mês, ter trabalhado no Colorado por mais de três anos.

Em entrevista á rádio Grenal, nesta quarta-feira (20), o dirigente fez questão de elogiar os meio-campistas.

"O Galo está na disputa do título, assim como o Internacional. São grandes jogadores, que tive a oportuniade de trabalhar por quase três anos. Eu os admiro demais, assim como todo o elenco do Internacional. Os que não chegaram durante o meu período, tiveram seus contratos renovados, e os jovens tiveram ascensão ao time principal durante o meu período. Então, tenho um carinho muito grande pelo clube, pelas pessoas que lá estão", disse Caetano, que deixou o clube gaúcho em dezembro.

Entretanto, o diretor de futebol negou que existam tratativas em andamento para a contratação dos meio-campistas.

"Agora, por eu ter saído e isso se tornar uma negociação, nesse momento, posso te dizer que não existe nada. Nós estamos planejando muito o 2021, levantando nomes, carências, mas em momento nenhum, estamos negociação. O nosso planejamento é silencioso, privado. São grandes jogadores, envolvidos em disputas importantes, assim como o Galo, e seria até antiético da minha parte ficar falando em determinados nomes de outros clubes. Neste momento, absolutamente nada existe".

Enquanto já pensa no futuro, o Galo foca no duelo com o Grêmio, nesta quarta, às 19h15, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Brasileirão.