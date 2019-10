Segue a má fase do Atlético no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Ceará, no último domingo (29), e encerrar a sequência de seis derrotas no torneio, o Galo voltou a decepcionar o seu torcedor, e perdeu para o Vasco, por 2 a 1, nessa quarta, no Independência, em duelo atrasado da 21ª rodada.

Após o revés para o time cruzmaltino, o técnico Rodrigo Santana admitiu a atuação ruim da equipe, que chegou a abrir o placar, com Otero, no segundo tempo, mas permitiu a virada dos visitantes, aos 48 minutos do segundo tempo.

"Fizemos um jogo bem abaixo. Devido à sequência de jogos, a gente vai perdendo jogadores, vai deixando de treinar, porque tem que recuperar os atletas... Fica mais difícil fazer o trabalho, principalmente quando a gente tem troca. Otero entrando agora, Nathan também...”, disse Santana, fazendo referência as recentes lesões de Jair, Chará, e agora do capitão Réver.

O comandante Alvinegro também comentou sobre a postura do time, que, diferentemente do que costuma fazer quando atua no Horto, começou marcando o adversário no campo de defesa, e pouco ameaçou no restante da partida.

"O primeiro tempo foi difícil, o time ficou atrás, é uma coisa que a gente vem tentando corrigir. Não era pra ser assim. Era pra marcar lá em cima. Ficou fácil pro Vasco nos marcar. Deixamos o Vasco muito confortável dentro da nossa casa. Não vi que o Vasco fez muita coisa pra ganhar da gente. Quando fizemos o gol, fizemos um pênalti e demos força pro adversário", completou.

Sequência difícil

Depois de enfrentar três equipes que ocupam a segunda metade da tabela de classificação, o Atlético agora tem pela frente equipes que lutam pelo topo na tabela.

O Galo vai encarar, na sequência, Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Desses, apenas o confronto com a equipe gaúcha vai ser disputado no Independência.

Em relação ao duelo com o time paulista, no domingo (6), às 16h, no Allianz Parque, Rodrigo Santana admitiu as dificuldades, mas mostrou confiança na recuperação do Alvinegro.

"É estudar o próximo adversário, recuperar os jogadores. A gente sabe que domingo vai ser muito difícil. A gente lamenta muito pelo resultado de hoje. Isso não quer dizer que a gente não possa ir lá fora e arrancar ponto".