Há quem diga que o sabor de uma vitória é especial quando ela é construída de forma sofrida, suada e na base da raça. Considerando tal máxima que acompanha o Atlético, sobretudo nesta década, significa que o triunfo sobre o Unión La Calera, do Chile, representou um presente e tanto a Rodrigo Santana, de forma antecipada. Nesta quarta-feira (29), o comandante interino celebra 37 anos de idade, com a possibilidade de obter regalos de dimensões ainda maiores.

Após a partida que teve o goleiro Victor como herói, o diretor de futebol alvinegro, Rui Costa, sintetizou a importância do treinador. “O Rodrigo a cada jogo me cria um problema”, disse o dirigente, em meio a risos, quanto a uma novela que perpetua no Galo, se Santana será ou não efetivado no cargo.

“É impressionante como ele muda o jogo no intervalo. Quando um treinador tem uma capacidade de mobilizar, sobretudo de fazer uma leitura tática no intervalo, anotem que ele vai longe”, complementou Costa.

Treze é Galo. Os números de Rodrigo Santana, até agora, ilustram o quanto o time evoluiu defensivamente. Sob sua tutela, o Galo sofreu 13 gols em 13 jogos, ou seja, um tento a cada 90 minutos. Nada mal para um setor que vinha sendo alvo de críticas, sobretudo na Libertadores – com Levir no comando, a defesa levou dois gols por partida nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos da competição sul-americana.

Com a retaguarda atleticana cada vez mais sólida, o grande desafio de Santana passa a ser o ataque. Somente 13 gols foram marcados nesse período. Carente de valores com alto poder de decisão, a equipe segue dependente de nomes como Luan e Chará, que têm assumido a responsabilidade. Outros, como Cazares e Geuvânio, estão devendo.

Autor do gol do triunfo por 1 a 0 no tempo normal contra o La Calera, Alerrandro emerge como grata surpresa, a ponto de boa parte da torcida exigir sua presença na equipe titular, no lugar de Ricardo Oliveira. O Pastor amarga sete confrontos seguidos sem estufar as redes.

Apoio. Rodrigo Santana encontrou um ambiente favorável dentro do clube. Querido pelos jogadores e demais funcionários da agremiação, é prestigiado pela diretoria. Um cenário totalmente diferente daquilo que o Atlético vivenciava no ano passado, com Alexandre Gallo, que, curiosamente, também faz aniversário nesta quarta-feira (52 anos). Felizmente, para a torcida alvinegra, os tempos são outros.

Diferentemente da última temporada, o Galo de agora vê a Copa Sul-Americana como uma de suas prioridades. Chance para Santana continuar a brilhar e, quem sabe, surpreender com um presente para ele e a Massa.