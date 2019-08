Só no primeiro tempo foram três bolas na trave. Uma na trave direita (por Ricardo Oliveira), uma na esquerda (Cazares) e a outra no travessão (Réver). Na segunda etapa, uma penalidade perdida pelo meia equatoriano, além de várias chances desperdiçadas pelo Galo. O duelo com o La Equidad, válido pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, foi marcado pela incompetência ofensiva do Atlético, que, ao menos, saiu de campo com uma vitória por 2 a 1.

No entanto, ficou uma frustração por parte da torcida, já que era esperado um placar elástico. O culpado pelo desempenho abaixo do esperado é a ansiedade. Pelo menos, esta é a opinião do técnico alvinegro Rodrigo Santana.

“A gente fica feliz por estar criando. Se não estivéssemos, eu ficaria um pouco mais preocupado. Acredito que a ansiedade de fazer gol e querer alargar no placar está fazendo a gente pecar nas finalizações”, declarou o comandante, que, no entanto, prega serenidade e se mostra confiante de que as coisas possam melhorar.

“Falta um pouco de lucidez por conta dessa ansiedade. Mas faz parte. Vamos corrigir, mostrar os erros em vídeos de pós-jogo. Estamos trabalhando as finalizações e concluindo bem”, completou.

O próximo embate do Atlético é neste sábado (24), diante do Bahia, às 11h, no Independência, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A volta na Sul-Americana será na terça-feira (27), ante a La Equidad, em Bogotá.