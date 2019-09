Foco no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Este é o pensamento do Atlético que, na próxima quinta-feira, define diante do Colón-ARG uma vaga na decisão do torneio internacional. E por isso, na primeira partida do returno do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (23), contra o Avaí, às 20h, em Florianópolis. o técnico Rodrigo Santana deve poupar jogadores.

O treinador alvinegro faz mistério e não revela antecipadamente o time que enfrentará o Leão da Ilha. Mas, após o treino deste domingo (22) na Cidade do Galo, o comandante indicou que promoverá mudanças na equipe por causa da decisão na Sul-Americana.

"Está viajando um grupo muito ligado em buscar ponto fora de casa. E ao mesmo tempo vai ficar mais uma parte do grupo trabalhando forte, porque a gente sabe da decisão de quinta-feira", disse Santana em entrevista à TV Galo.

O treino no CT preto e branco na manhã deste domingo foi fechado e a imprensa não acompanhou o trabalho, elogiado pelo treinador.

"Grupo completo, focado, pessoal trabalhando muito concentrado (neste domingo), já que teremos uma semana muito importante. O grupo está muito consciente que precisamos somar no Brasileiro, inicia o returno agora, é um jogo importante fora de casa", comentou, ressaltando que a escalação para o duelo com o Avaí só será conhecida nos vestiários.

"A gente vai deixar para o vestiário a escalação", finalizou.