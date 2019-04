O técnico interino Rodrigo Santana promoveu uma alteração na equipe titular do Atlético em relação ao jogo contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores.

O colombiano Chará ganha a vaga no lado esquerdo do ataque, que vinha sendo ocupada por Maicon Bolt.

O zagueiro Réver, que não atuou na última quarta-feira não fica sequer no banco de reservas e dá lugar ao experiente Leonardo Silva, que será o capitão do Galo no grande clássico. No banco de reservas, a novidade é o atacante Geuvânio, que não está inscrito na competição sul-americana, e que volta a ser opção para o decorrer da partida.

O Atético entra em campo com a seguinte escalação : Victor; Guga, Léo Silva, Igor Rabello, Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares, Chará; Ricardo Oliveira