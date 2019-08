Para manter a invencibilidade no Horto - o Atlético não sabe o que é perder no Independência nesta temporada -, e garantir três pontos que, aliados a combinações de resultados, podem levar o Galo à terceira posição na tabela do Brasileiro, o técnico Rodrigo Santana vai exigir mais intensidade da equipe nesta noite de sábado (10), contra o Fluminense.

O treinador afirma que conseguiu fazer um trabalho mais forte nesta última semana com os jogadores, em função da folga que o time teve, sem jogo na quarta-feira, e também já sabendo que os atletas terão folga na próxima semana. "Vínhamos de uma sequência de jogos na quarta e no domingo que era muito desgastante. Precisamos fazer um jogo equilibrado, ter atenção e continuar aplicando os contragolpes para surpreender o adversário", adiantou Santana.

Contra o Fluminense, o Atlético continua com Cleiton no gol, indo para a sexta partida, enquanto Victor se recupera de uma tendinite no joelho. "Estamos muito bem servidos de goleiro. Chiquinho (preparador de goleiros) tem feito um grande trabalho", afirmou Rodrigo Santana.

Também na partida desta noite o técnico não poderá contar com o volante Jair, que será poupado por desgaste muscular. No lugar dele deverá entrar Ramón Martínez.

NEGOCIAÇÃO

Emprestado para equipe Al-Faisaly, da Arábia Saudita, no segundo semestre de 2018, o atacante Denílson agora irá atuar em Portugal. A direção do Atlético acertou o empréstimo do centroavante ao Tondela, clube que disputa a primeira divisão do futebol português. Denílson vai defender a nova equipe até o fim de junho de 2020, com a possibilidade de compra. O contrato do jogador com o Galo é até 2023.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste sábado:

ATLÉTICO: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Ramón Martínez, Elias, Chará, Vinícius e Cazares; Ricardo Oliveira

FLUMINENSE: Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo, Yony González e Pedro

ATLÉTICO X FLUMINENSE

Motivo: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data: 10/8/2019

Estádio: Independência

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliado por: Fabrício Vilarinho e Bruno Raphael Pires, ambos de GO

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)