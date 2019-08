BOGOTÁ – A derrota para o Bahia, com time reserva, frustrou os torcedores atleticanos que compareceram ao Horto, no último sábado (24), pelo Brasileirão. Mas nessa terça-feira (27), o Galo, com força máxima, fez bem seu papel, venceu o La Equidad, por 3 a 1, em Bogotá, e se classificou para as semifinais da Sul-Americana. Agora, fica a expectativa de que a equipe titular volte a ser acionada, desta vez pela competição nacional.

Na jornada anterior da Série A, o alvinegro caiu uma posição, do quinto para o sexto lugar, e tenta recuperá-la justamente contra o time que o ultrapassou, o Corinthians, pela 17ª rodada.

“Viramos a chave, agora é a competição nacional, contra um adversário duríssimo, de um excelente treinador. A gente precisa reagir fora. Temos duas pedreiras fora de casa e precisamos buscar pontos”, ressaltou o técnico Rodrigo Santana.

O comandante atleticano se refere à série que o Galo terá pela frente no Brasileiro. Depois de enfrentar o Corinthians, neste domingo (1), em Itaquera, vai encarar o Botafogo, no Rio, no dia 8 de setembro. O último compromisso do primeiro turno será diante do Internacional, no dia 15, no Independência.

Após essa trinca, Rodrigo Santana deve pensar em mesclar a equipe nos duelos do Brasileirão. “Plano nós temos. Dependendo da viagem ou da logística, se der para jogar com força máxima, nós iremos. Há coisas que pesam muito. Agora é virar a chave”, salientou.