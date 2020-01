Mais um medalhão fora do Cruzeiro. Agora foi a vez do meia Rodriguinho confirmar que não permanecerá no clube em 2020. Na tarde desta sexta-feira (31) o jogador rejeitou a proposta salarial feita pelo departamento de futebol azul e agora definirá detalhes jurídicos de seu desligamento do clube, já que seu contrato é válido até o fim de 2021.

Ao que tudo indica a saída de Rodriguinho será por um acordo amigável, sem que o tema seja decidido na Justiça. O jogador, que ainda não recebeu proposta oficial, treinará separadamente na Toca II até que sua "vida" seja decidida. Certo mesmo é que o meia está fora dos jogos oficiais a partir deste domingo, quando o Cruzeiro enfrenta o Tupynambás, às 19h, no Estádio Municipal de Juiz de Fora, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

A informação da saída de Rodriguinho foi antecipada pelo Superesportes e confirmada pelo Hoje em Dia.

Rodriguinho se junta agora ao atacante Fred, outro que está de saída, mas que define juridicamente os termos para sua rescisão. O meia era o único atleta que ainda não havia definido o futuro para 2020, como já haviam feito, dentre os medalhões, o goleiro Fábio, o lateral-direito Edilson e o zagueiro Léo, que optaram por permanecer. E também o volante Henrique, o lateral-esquerdo Egídio e o atacante Sassá, todos fora da Toca II, no Fluminense e Coritiba, respectivamente.

Rodriguinho chegou ao Cruzeiro no ano passado, contratado por 4 milhões de dólares junto ao Pyramids, do Egito. Na ocasião o então vice-presidente de futebol celeste, Itair Machado, afirmou que a chegada do meia aconteceu por meio de aporte financeiro de um parceiro.