O meia Rodriguinho já e um jogador experiente, antes de chegar ao Cruzeiro atuou em grandes equipes e havia disputado outras edições da Copa Libertadores. Entretanto, foi com a camisa celeste que o meio-campista marcou o seu primeiro gol na competição sul-americana.

O tento assinalado pelo jogador foi bastante comemorado por ele após a vitória sobre o Huracán, na noite dessa quinta-feira, no estádio El Palacio, em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo 2 da Libertadores.

"Feliz por ter feito o primeiro (gol em Copas Libertadores), espero que seja o primeiro de muitos, e veio no momento certo, no momento que deu a vitória para a equipe. Feliz de estrear na Libertadores com essa camisa, com vitória", disse.

Rodriguinho fez o seu 13º jogo pela Libertadores, e sua estreia na competição aconteceu em 2014, ainda quando vestia a camisa do Grêmio. Ele ainda atuou depois pelo Corinthians, mas nem assim havia conseguido balanças as redes.

E o gol marcado foi tão importante para o jogador, que admitiu ver o seu momento no clube de forma direrenciada, e até surpreendente neste começo de trajetória com o uniforme cinco estrelas.

Surpreender, surpreende (início no Cruzeiro). Até nos meus melhores pensamentos não imaginava um começo como desse. Sou grato pela diretoria que fez o esforço para me trazer, pela comissão que me recebeu muito bem, a gente já tinha trabalho junto então facilitou, o grupo me recebeu muito bem, me deixou em casa, então isso facilitou para que eu me sentisse bem para que pudesse desenvolver o melhor. E eu estou feliz com o resultado, espero que continue com a ajuda dos companheiros, para que a gente tenha um ano brilhante", frisou.

Comemoração

E a vitória sobre o Huracán foi bastante comemorada pelo meia. "Jogar aqui (Na Argentina) é muito difícil, a chuva atrapalhou um pouco também, mas o mais importante são os três pontos que a gente leva para o Brasil, para poder dar uma tranquilidade maior para a gente tirar esse peso da estreia e continuar fazendo um bom trabalho para conseguir a nossa classificação", analisou.

Com a camisa do Cruzeiro Rodriguinho já fez em 2019 cinco jogos, deu uma assistência e marcou três gols.