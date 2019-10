Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conta com o retorno de importantes jogadores para buscar a reação no torneio, diante do Internacional, neste sábado (5), às 21h, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre as peças que podem reforçar o time comandado pelo técnico Abel Braga no duelo com o Colorado, e na sequência do torneio estão o meia Rodriguinho e o atacante Pedro Rocha.

De fora da equipe há quase cinco meses, em função de uma lesão na região lombar, que necessitou uma intervenção cirúrgica, Rodriguinho trabalhou normalmente com os demais companheiros durante a semana, inclusive no último trabalho antes do confronto com a equipe gaúcha.

A dúvida em relação ao aproveitamento do meia está em relação à parte física do jogador, que atuou pela última vez no dia 26 de maio, na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, no Independência.

Mesmo com a maior parte do treinamento dessa sexta-feira tendo sido fechada para a imprensa, existe a expectativa de que Rodriguinho seja relacionado para o duelo com o Inter, principalmente, em função má fase dos homens de frente da Raposa.

Pedro Rocha

Quem também vive a expectativa de voltar a ficar à disposição da comissão técnica nos próximos compromissos da Raposa no Brasileirão é o atacante Pedro Rocha.

O jogador desfalcou o Cruzeiro na derrota por 1 a 0 para o Goiás, na última segunda, em função de uma pancada sofrida contra o Ceará, na rodada anterior.

Como não pôde participar das atividades normais com o restante dos companheiros, a presença do atacante contra o Inter é improvável.

Nessa sexta-feira, na parte do treinamento em que a imprensa foi autorizada a acompanhar, Rocha fez apenas atividades internas na Toca II, ao lado do lateral-esquerdo Dodô, que, segundo a assessoria de comunicação do clube estrelado, não tem nenhuma lesão.

Na 17ª colocação, com 19 pontos o time celeste precisa do triunfo, neste sábado, para não se desgarrar dos principais rivais na luta contra o rebaixamento.

O Fluminense, 16º, com 22 pontos, e duas vitórias a mais que a equipe estrelada, encara o Botafogo, no domingo, às 16h, no Engenhão.

Robinho diz que ambiente melhorou com Abel Braga e minimiza invasão de torcedores à Toca II