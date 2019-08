O gol do CSA, na bacia das almas, frustrou os jogadores do Cruzeiro e o técnico Rogério Ceni, que, por muito pouco, não comemorou sua segunda vitória no comando técnico da Raposa. Após o jogo desse domingo (25), ele enfatizou o empenho de seus atletas, ao mesmo tempo em que deixou claro que faltou um pouco mais de “atenção” na reta final da partida.

“Hoje em dia, qualquer que seja o jogo, um time considerado menor pode ganhar ou empatar com um time maior, com um gol nos minutos finais. O resultado seria ótimo se fosse a vitória. Tomar gol no fim é sempre ruim para quem está vencendo”, destacou Ceni.

Para ele, a equipe celeste merecia melhor sorte, embora admita que houve uma queda de rendimento na segunda etapa do confronto.

“Soa como resultado ruim para quem esteve à frente do placar durante o jogo todo. Tivemos oportunidade, bola na trave, chutamos... A queda no segundo tempo era esperada, por não termos mais um jogador de velocidade para trocar”, disse ele, referindo-se ao fato de ter perdido Pedro Rocha para o duelo. O avante teve um mal-estar durante o aquecimento.

Em 16ª lugar, com 15 pontos, o Cruzeiro volta a campo neste domingo (1), contra o Vasco, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.