Segue o calvário do Cruzeiro na temporada. Jogando no Mineirão, a Raposa perdeu por 2 a 1 para o Flamengo, nesse sábado (21), e permaneceu na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o revés, o técnico Rogério Ceni afirmou que vê um crescimento nas últimas partidas, e valorizou a atuação do time contra o Rubro-Negro.

"Eu acho que o time vem jogando melhor jogo a jogo. Já jogou melhor contra o Palmeiras, mas pegou um adversário melhor fora de casa. Hoje jogou melhor, e pegou o Flamengo, que, para muitos, tem o melhor futebol do Brasil. Com alternâncias, o Cruzeiro teve seus momentos, dominou em algumas partes. Tivemos o líder, melhor time do Brasil. Tivemos bola na trave, uma defesa do Diego que o Ezequiel passou da bola", afirmou Ceni.

O comandante celeste também fez questão de mostrar otimismo na recuperação do time no campeonato.

"Agradecemos o apoio do torcedor. 40 mil empurrando o time do Cruzeiro. Acho que eles não podem desistir, assim como a gente não pode desistir de continuar melhorando. Os jogadores estão se doando ao máximo. Se se doar dessa maneira, quando pegar um adversário que não tem a mesma qualidade de Grêmio, Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro vencerá jogos".

Falhas

Outro ponto abordado pelo treinador foi o erro na saída de bola, que começou dos pés de Fábio, passando por Cacá, que não conseguiu o domínio, e terminou com o primeiro gol do Fla, marcado por Gabigol.

"Treinamos sempre saida de jogo, aquela nao foi treinada. Ocorreu o erro, não é a maneira correta de sair jogando. Depois mudamos a saida, temos três saídas diferetes, infelimente aquela estava fora do script, não haviamos treinado daquele jeito. Como o Flamengo tem essa carcacterística de pressionar a saída de bola, infeizmente o erro ocasionou o gol".