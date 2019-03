A organização de Roland Garros anunciou nesta quinta-feira, (21), o aumento de 8% para a premiação concedida aos tenistas. O valor total distribuído aos atletas neste ano, na competição que será realizada entre 26 de maio e 9 de junho, vai atingir 42,6 milhões de euros (cerca de R$ 183 milhões).



De acordo com Federação Francesa de Tênis, a premiação individual para os campeões masculino e feminino de simples será de 2,3 milhões de euros (R$ 9,8 milhões), o que significa um crescimento de 4,5% em comparação ao ano passado. Os vice-campeões vão receber 1,18 milhão de euros (R$ 5 milhões), uma elevação de 5,36%.



O maior aumento foi de 15% para quem disputar a primeira rodada. A premiação para quem disputar a rodada de abertura da chave principal do Grand Slam francês será de 46 mil euros (R$ 197 mil). Para quem alcançar às quartas de final, a elevação no valor será de 9% em comparação a 2018, atingindo 415 mil euros (R$ 1,7 milhão).



Na chave de duplas, os campeões masculinos e femininos vão embolsar 580 mil euros (R$ 2,5 milhão) enquanto os finalistas terão 290 mil euros (R$ 1,2 milhão). Nos dois casos, o aumento foi de 3,5% tendo a temporada passada como base - ou seja, uma elevação menor em termos porcentuais em comparação aos mesmos resultados da chave de simples.



Com estas definições, Roland Garros deixa de ser o Grand Slam que oferece a menor premiação aos tenistas, com US$ 48,6 milhões no total. Supera, assim, Wimbledon, que pagou US$ 45 milhões em 2018, mas ainda não revelou quais serão os valores para a edição deste ano.



E também deixa para trás o Aberto da Austrália, que ofereceu US$ 43 milhões neste ano, em janeiro. O recordista dos quatro grandes torneios do circuito profissional é o US Open, com US$ 53 milhões distribuídos ao longo de sua última edição, em 2018. Para este ano, o torneio disputado em Nova York também deve elevar os seus valores.