Uma enquete realizada pelo site GloboEsporte.com elegeu, no último sábado (14), Romário/Euller como a melhor dupla de ataque no Brasil nos últimos 20 anos. E neste domingo (15), o baixinho teatracampeão do mundo pela Seleção Brasileira comentou o resultado final que colocou a dobradinha vascaína no topo da lista.

“Que honra fazer parte dessa dupla. Na moral: o bicho pegava mesmo e era gol pra todo lado kkkkk”, escreveu Romário em seu perfil no Twitter.

A dupla formada ao lado do ex-jogador do América e do Atlético recebeu 37,88% (24.461 votos), à frente de Gabigol/Bruno Henrique, o Flamengo (2019 e 2020, que ficou em segundo lugar, com 28,61% (18.477 votos).