Definitivamente, não é só futebol. E a atleticana Lívia Franco, de 15 anos, é mais uma prova dessa velha máxima que, há muito, fica longe de ser clichê. Natural de Coronoel Fabriciano, ela viu a morte de perto, mas, graças ao cachorro da família, tem a chance do recomeço.

No último sábado (2), a adolescente colocou em risco a própria vida para salvar o Golden, de quatro anos, que estava em cima do telhado da casa. Romeu era o xodó dos 'Franco'. Contudo, a telha não resistiu e ambos caíram de uma altura de mais ou menos sete metros.

Na queda, por milagre do destino, foi o cão quem acabou salvando a vida de Lívia. Ele, infelizmente, não resistiu e morreu. Ela, por sua vez, foi levada ao hospital com várias lesões no crânio, na face, com dentes, punhos e vértebra quebrados, além de um dos ombros deslocados no acidente. De acordo com os médicos, ter sido 'amortecida' pelo animal fez toda diferença para que algo pior não acontecesse.

De forma incrível, as hemorragias foram controladas e, nesta semana, Lívia voltou pra casa. Nesta terça-feira (8), ela recebeu mensagem especial do goleiro Rafael, que também nasceu em Coronel Fabriciano. O arqueiro do Atlético, time de coração da menina, prometeu uma camisa a ela, como forma de amenizar o susto. Emocionada, ela não se conteve e foi às lagrimas.

Assim que acordou, ainda no hospital, a primeira coisa que Lívia disse à irmã, Larissa, foi que estava ansiosa para o clássico de domingo (11), contra o Cruzeiro. Bem, não é preciso escrever mais nada para traduzir o que ela sente pelo clube alvinegro da capital, né? Felizmente, o Galo seguirá sendo acompanhado por esta torcedora, prova viva de um milagre.