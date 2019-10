Ronaldinho Gaúcho está em Belo Horizonte novamente. Nessa sexta-feira, o ex-jogador foi à Toca da Raposa I acompanhar o jogo do filho João Mendes, que atua na categoria sub-14 da Raposa.

Durante a visita à Toquinha, local onde as equipes de base do clube treinam e se alojam, o astro posou para a foto com Cristiano Murta, preparador de goleiros da base do clube estrelado.

Nessa semana, Ronaldinho confirmou que vai fazer um jogo de despedida, no final do ano, em Belo Horizonte, em local e data a serem confirmados.