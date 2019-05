A sexta-feira (25) na Toca da Raposa I foi completamente diferente, um dia que vai entrar para a história. O astro Ronaldinho Gaúcho, figura do futebol mundial, esteve no CT da base celeste para assistir pela primeira vez a um jogo do seu filho, o garoto João Mendes, que atua no time sub-14 celeste.

João Mendes atua desde agosto de 2018 na Raposa e na tarde desta sexta sua equipe jogou contra o Atenas pela Copa Brasileirinho Estadual Sub-14.

Enquanto João estava em campo, Ronaldinho não desgrudava os olhos do gramado. E os garotos de outras categorias que haviam percebido a presença do astro tentavam de todas as formas fotografar o ex-jogador.

Ronaldinho conversou pouco, mas a presença do craque movimentou bastante o CT estrelado.

João Mendes joga com a camisa 9. Em homenagem ao pai o garoto vestiu a camisa 10 contra o Atenas.