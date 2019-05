Um dos maiores artistas da bola que passou por Minas Gerais, Ronaldinho Gaúcho terá seus pés imortalizados na calçada da fama do Museu Brasileiro do Futebol do Mineirão, local onde vivenciou alguns momentos gloriosos pelo Atlético. A solenidade acontece na noite desta terça-feira (21) com a abertura da exposição Fragmentos de um Gaúcho, que traz 12 telas sobre o craque feitas pelo artista plástico Camaleão.

A exposição será aberta ao público a partir desta quarta-feira (22).