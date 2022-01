Em 18 de dezembro, Ronaldo assinou a intenção de compra da SAF formada pelo Cruzeiro

Recuperado de Covid-19, que o impediu de vir a Belo Horizonte no aniversário do Cruzeiro, em 2 de janeiro, Ronaldo chegará à capital mineira nesta terça-feira (11). A programação do clube prevê que o ex-atacante tenha contato com sócios da Raposa, além de uma entrevista coletiva.

Ronaldo chegará a Belo Horizonte em meio a reclamações da torcida pela saída do goleiro Fábio. O anúncio de que o agora ex-capitão não seguiria no Cruzeiro foi feito na quarta-feira (5), o que gerou protestos no dia seguinte.

O fim da passagem de Fábio pela Toca da Raposa foi uma das decisões mais relevantes tomadas pela gestão de Ronaldo desde que ele assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em 18 de dezembro.

A gestão de Ronaldo confirmou as contratações de seis jogadores que haviam sido anunciados em dezembro: os zagueiros Sidnei e Maicon, os volantes Pedro Castro e Machado, o meia João Paulo e o atacante Edu. Na semana passada, foi ratificada também a chegada do zagueiro Mateus Silva, que ainda não havia sido anunciado oficialmente.

Já sob o comando do Fenômeno, a Raposa anunciou dois reforços: o atacante Waguininho e o volante Willian Oliveira.