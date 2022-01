Mais de 20 dias depois de assinar a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo, enfim, conheceu a Toca da Raposa II. O ex-atacante teve seu primeiro contato com os jogadores do elenco comandado pelo técnico Paulo Pezzolano e cumprimentou os funcionários do clube.

No seu contato com os atletas, Ronaldo aproveitou para agradecer ao zagueiro Sidnei por aceitar a reduação salarial proposta pela nova gestão. O defensor havia acertado o sue contrato com o clube enquanto Alexandre Mattos ainda estava à frente das negociações por reforços para 2022.

Confira as imagens divulgadas pelo Cruzeiro, feitas por Marco Ferraz: