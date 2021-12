Um dia depois de os conselheiros e associados do Cruzeiro aprovarem a mudança do estatuto da Raposa, Pedro Mesquita, head da XP, informou em seu Twitter que Ronaldo Fenômeno vai comprar o clube. O ex-jogador poderá adquirir até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF); pelo menos 10% ficariam com os celestes. Os detalhes ainda não foram anunciados.

"Atenção, mundo do futebol! Um grande filho à casa torna! Ronaldo Luís Nazário de Lima, o "Fenômeno", acaba de assinar um acordo para compra do Cruzeiro", escreveu Mesquita em seu perfil na rede social, neste sábado (18).

Atenção mundo do futebol!

Um grande filho à casa torna!

Ronaldo Luís Nazario de Lima o “fenômeno”acaba de assinar um acordo para compra do @Cruzeiro! — Pedro Mesquita (@pedromesquitaxp) December 18, 2021

Em seu Twitter, Ronaldo fez um post com um coração azul e a cara de uma raposa, numa espécie de confirmação do acordo.

💙🦊 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2021

Ex-atacante do clube celeste, do Corinthians, do Barcelona e de outros clubes, Ronaldo Fenômeno será o acionista majoritário do Cruzeiro SAF. Atualmente, ele é dono de outra agremiação da Segunda Divisão, o Valladolid, da Espanha.

Prata da casa estrelado, Ronaldo atuou no time profissional da Raposa em 1993 e 1994, quando foi vendido para o PSV, da Holanda. Pelos azuis, foi campeão mineiro em 1994.

Votação

Nessa sexta-feira (15), 564 associados e conselheiros do Cruzeiro compareceram ao Parque Esportivo do Barro Preto, e a maioria esmagadora optou pela alteração do estatuto social do clube, o que viabiliza a possibilidade de que até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) fiquem nas mãos de investidores (o percentual máximo não foi tema do pleito). Essa decisão possibilitou a Ronaldo comprar a maior parte das ações da agremiação.

Antes mesmo da recontagem total, o presidente cruzeirense, Sérgio Santos Rodrigues, falava a respeito da votação. "Tivemos num universo de mais de 500 votantes, 18 votos 'não' (N.R.: 544 votaram 'sim'; um votou 'nulo'; um votou 'branco'). Isso é muito significativo para nós. Os votantes representaram o desejo da torcida. Uma vitória muito expressiva", disse.

No estatuto até então, 49% das ações da Raposa poderiam ficar nas mãos de investidores.